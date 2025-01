Moet Maxime Delanghe vrezen voor zijn plaats? Cercle Brugge toont interesse in Portugese doelman

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge blijft actief op de transfermarkt en heeft naast de komst van Steve Ngoura, als vervanger van Kevin Denkey, nog meer versterkingen op het oog. De focus ligt nu op het aantrekken van een nieuwe doelman.

Een opvallende naam die op de radar van de club is verschenen, is Guilherme Fernandes. De 23-jarige Portugese keeper, die momenteel speelt voor het B-team van Real Betis.

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo lijk Cercle Brugge geïnteresseerd in Fernandes als mogelijke versterking in hun doel. De Vereniging staat momenteel twaalfde in de Jupiler Pro League en vecht tegen de degradatie.

Maxime Delanghe, die momenteel het doel van Cercle Brugge verdedigt, heeft dit seizoen tot nu toe een sterke indruk gemaakt. Delanghe, een voormalig Belgisch U21-international, is een betrouwbare optie voor de Vereniging, maar een extra concurrentie in de positie van doelman zou de club alleen maar kunnen versterken.

Guilherme Fernandes staat bekend om zijn solide prestaties en wordt door veel clubs als een veelbelovende talent beschouwd. Ondanks dat hij nog niet veel ervaring heeft op het hoogste niveau, heeft hij bij Real Betis al bewezen over de nodige kwaliteiten te beschikken.

Cercle Brugge blijft echter ook andere opties overwegen en zoekt actief naar versterkingen voor andere posities in de selectie. De transferperiode biedt de mogelijkheid om de ploeg verder te versterken en de kwaliteit van de selectie te verbeteren.