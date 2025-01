Al weken is het een gespreksonderwerp: Beerschot heeft er genoeg van en gaat nu zelf ingrijpen

Beerschot gaat ingrijpen nadat het de voorbije weken slecht in het nieuws kwam vanwege de slechte grasmat. De volgende thuiswedstrijd zou op een gloednieuw terrein worden gespeeld.

Dat de grasmat van Beerschot er bijzonder slecht bij ligt moeten we niet meer vertellen. Al wekenlang wordt er over gepraat in de pers en bij uitbreiding de hele Belgische voetbalwereld.

Vooral na de sneeuwval viel het enorm op. Na de bekerwedstrijd tegen Anderlecht vergeleek doelman Colin Coosemans het zelfs met een beachvolleybalterrein.

Tijdens de derby was er geen beterschap te merken, maar nu heeft Beerschot besloten om in te grijpen. De club laat via haar officiële kanalen weten dat het speelveld vernieuwd wordt.

"Volgende thuiswedstrijd, op zondag 26 januari tegen Union, zullen onze Mannekes dus op een gloednieuw terrein spelen", klinkt het bij de Kielse Ratten. Lang zullen we dus niet moeten wachten.