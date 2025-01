Frank Raes ziet potentieel in Beerschotspeler, maar zijn gebrek aan durf is jammer volgens de analist

Beerschot liet in de derby tegen Antwerp zijn kenmerkende energieke speelstijl zien, maar kreeg ook kritiek op het gebrek aan voetballend vermogen. Analist Frank Raes wijst op de zwakke posities in het middenveld, de vleugels en de spits, waar de club dringend versterking nodig heeft.

Beerschot liet in de derby zijn kenmerkende energieke speelstijl zien, die volgens Raes moeilijk te stoppen is voor veel tegenstanders. "Weinig teams vinden een antwoord op deze manier van spelen", stelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Toch is er kritiek op het beperkte voetballende vermogen bij Beerschot, vooral op het middenveld en de aanval. Raes merkt op dat Beerschot te vaak tekortkomt in die posities.

"Ze hebben wel strijd, maar er is te weinig kwaliteit in het spel. Zeker op het middenveld en in de spits moeten er nieuwe krachten bijkomen", zegt Raes.

In de spits heeft Beerschot een probleem. Terwijl Colassin volgens Raes een goede speler is, wordt hij niet als diepe spits beschouwd. "Keita kan wel wat gewicht toevoegen als hij invalt, maar het ontbreekt hem aan afwerking. Scoren blijft een probleem", aldus Raes.

Tot slot heeft Raes kritiek op Al-Sahafi, die volgens hem meer moet durven. "Hij moet echt het verschil maken. Hij durft nu niet genoeg, en dat is jammer."