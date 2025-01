📷 OFFICIEEL KAA Gent legt middenvelder vast tot 2027

KAA Gent heeft Oleksandr Soroka zijn eerste profcontract gegeven. Hij tekende tot medio 2027 bij de Buffalo's.

2,5 jaar geleden arriveerde Oleksandr Soroka in ons land, door de oorlog in zijn thuisland Oekraïne. Daarvoor speelde hij voor Shaktar Donetsk.

De Buffalo’s hebben hem nu een eerste profcontract aangeboden. De defensieve middenvelder tekende tot midden 2027 in Gent.

Hij speelde voor de U18 en later ook voor Jong KAA Gent. De hoofdcoach is alvast heel positief over Soroka.

“Sasha is een verdedigende middenvelder met een zeer goed positiespel, die goed scant en op elk moment van de wedstrijd weet wat er rond hem gebeurt”, vertelt Thomas Matton.

Het is uitkijken hoe hij kan doorgroeien bij de A-kern. “Hij is in staat het tempo van een match te bepalen en zet dit seizoen goede stappen vooruit.”