Philippe Albert ziet toekomstige Rode Duivel rondlopen in de Jupiler Pro League: "Het is onbegrijpelijk dat hij nog niet werd opgeroepen"

Charles Vanhoutte beleeft opnieuw een geweldig seizoen op het middenveld bij Union SG. Wordt hij onderschat in België.

Als er een ranglijst zou worden opgesteld van spelers die onmisbaar zijn bij hun club zonder veel op te vallen, zou Charles Vanhoutte ergens bovenaan staan. Met zijn inzet en intelligentie speelt de 26-jarige middenvelder bijna altijd op het juiste tempo.

Toch heeft hij lange tijd moeten vechten om naar waarde geschat te worden. "Toen ik elf jaar oud was, besloot Zulte Waregem om me niet te houden. Die dag heb ik veel gehuild. Mijn vader moedigde me aan om deze mislukking om te zetten in kracht. Hij zei me dat ik hen moest bewijzen dat ze ongelijk hadden. Deze herinnering motiveert me vandaag nog steeds", herinnert hij zich bij La Tribune.

Philippe Albert heeft ook mooie woorden voor hem. "Het is een echt voorbeeld om te volgen. Zijn mentaliteit op het veld is opmerkelijk. Ik heb veel respect voor degenen die, net als hij, van ver komen en zo'n niveau bereiken."

Waar liggen zijn grenzen?

Hij gaat zelfs nog verder: "Het is onbegrijpelijk dat hij nog niet is opgeroepen voor de Rode Duivels." Dat doel zit in ieder geval in het achterhoofd van de speler. "Ik zal proberen om opgeroepen te worden, dat is de eerste doelstelling. Daarna zien we wel. Naar mijn mening wordt Union niet op dezelfde manier gezien als andere clubs."

"Sébastien Pocognoli moedigt me aan om meer risico's te nemen, meer te schieten en aanvallender te spelen. Hij wil dat ik een meer veelzijdige nummer 6 ben. Dit seizoen is ook onze speelstijl geëvolueerd. We bouwen onze acties meer op vanuit de verdediging, in tegenstelling tot vorig jaar waar we meer inzetten op snelle omschakelingen."