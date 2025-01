Amateurclub neemt na zeven jaar afscheid van trainer, opvolger is geen onbekende in de reeks

Na zeven jaar als hoofdcoach van KFC Zoersel heeft Raf De Houwer besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Zijn opvolger wordt Diewert Alaerts, die momenteel als T3 bij ASV Geel actief is.

Diewert Alaerts is geen onbekende in de Tweede Provinciale B, waar hij vorig seizoen nog vijfde eindigde met OG Vorselaar. "Dit jaar ben ik het avontuur aangegaan bij ASV Geel, wat een enorm leerzame ervaring is geweest", zegt Alaerts in de Gazet van Antwerpen.

"Hoofdcoach Urbain Spaenhoven was verbaasd toen ik hem vertelde over mijn keuze om verder te kijken. Het is een geweldige ervaring om hier te mogen werken, maar de mogelijkheid om weer als hoofdcoach aan de slag te gaan bij Zoersel sprak me enorm aan", aldus Alaerts.

Het avontuur bij Zoersel is niet onbekend terrein voor Alaerts. "Ik ken de reeks nog al te goed van vorig seizoen", zegt hij, verwijzend naar zijn eerdere ervaringen in de Tweede Provinciale.

Voor Raf De Houwer is de beslissing om zijn taken als coach neer te leggen geen gemakkelijke keuze. Twee jaar geleden nam hij voor het eerst een stap opzij bij KFC Zoersel, maar keerde hij al snel terug om het roer weer in handen te nemen.

Na zeven jaar is het echter tijd voor verandering. "Zoersel was altijd een geweldige club om voor te werken. Er heerst een echte familiaire sfeer en de spelersgroep is fantastisch", besluit De Houwer.