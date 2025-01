De vergeten spelers van 2024: deze Belgen zullen hun carrière weer moeten herlanceren in 2025

Het jaar 2024 was niet gemakkelijk voor de Rode Duivels, maar het was nog moeilijker voor sommige Belgische internationals op individueel vlak. Deze spelers zullen zich moeten herpakken in 2025, liefst al deze winter door de juiste keuzes te maken.

In 2024 had Divock Origi niets van een voetballer behalve zijn salaris. Na een rampzalige uitleenbeurt aan Nottingham Forest keerde Origi terug naar Italië en aanvaardde zijn lot om zelfs verder te worden gedegradeerd dan de B-kern bij AC Milan.

Dit seizoen heeft hij nog geen enkele minuut gespeeld, zijn laatste match dateert van april 2024: Origi heeft dringend behoefte aan een heropleving. Probleem: hij zit vast aan een megacontract (4 miljoen per jaar), en niemand zal hem zo veel betalen behalve bestemmingen die aanvoelen als pré-pensioen (Saudi-Arabië, Qatar...). Nog zes maanden op deze manier en we kunnen stellen: de carrière van Divock Origi zal zo goed als voorbij zijn.

Mike Trésor

De zaken zouden erger kunnen zijn: Mike Trésor speelde afgelopen zaterdag opnieuw (in de FA Cup), en hij was zelfs beslissend. Zijn eerste minuten van dit seizoen hebben iedereen eraan herinnerd - en met name geïnteresseerde clubs - dat Trésor nog steeds een voetballer is met een bovengemiddelde pass. Betekent dit dat de voormalige Genk-speler bij Burnley zal blijven?

Waarschijnlijk niet. Sinds zijn komst in 2023 heeft Trésor maar weinig plezier beleefd aan zijn transfer. Ook hier kunnen zowel zijn salaris als marktwaarde (nog steeds 10 miljoen, terwijl Burnley 18 had geïnvesteerd) een obstakel vormen en hem mogelijk verhinderen om deze winter elders zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar een uitleenbeurt zou waarschijnlijk een ideale oplossing zijn, vooral voor de speler die het dringend nodig heeft...

Siebe Van der Heyden

De recente geruchten over een transfer van Siebe Van der Heyden naar RSC Anderlecht werden snel ontkend, ook al leek het interesse van beide partijen concreet. Eén ding is zeker: de voormalige Unionist kan wel een nieuwe start gebruiken na zijn droomtransfer naar La Liga.

Van der Heyden heeft alle kwaliteiten om een belangrijke speler te zijn bij een Pro League-club, en we hopen dat hij snel zijn juiste match zal vinden. Dit seizoen heeft hij slechts twee wedstrijden kunnen spelen voor Mallorca, nummer 6 in La Liga. Over het hele jaar heen heeft hij slechts 7 optredens gehad...

Cyril Ngonge

Slechts één basisplaats dit seizoen: de tijd waarin Domenico Tedesco Cyril Ngonge opriep om de Rode Duivels-kern te versterken, lijkt ver weg. Eigenlijk begrepen we die selectie van toen nog steeds niet echt, aangezien Ngonge destijds ook niet in topvorm was. Zijn vooruitzichten op speeltijd bij Napoli zijn zeer beperkt, zelfs als het vertrek van Khvisha Kvaratskhelia de kaarten opnieuw zou kunnen schudden.

Het lijkt erop dat Cyril Ngonge naar Bologna zou kunnen trekken (dat nog steeds op zoek is naar een overtuigende vervanger voor Joshua Zirkzee). Hij lijkt de kwaliteiten te hebben om zich te vestigen in de Serie A, zoals hij eerder had laten zien bij Hellas Verona, maar Napoli was misschien een stap te hoog.

Hannes Delcroix

Net als Trésor heeft Hannes Delcroix bijna het hele jaar 2024 zonder speeltijd doorgebracht. De centrale verdediger van Burnley werd natuurlijk geplaagd door blessures, zoals vaak in zijn carrière, maar zelfs als hij fit was, was hij geen basisspeler onder Vincent Kompany afgelopen seizoen.

En dit seizoen? De voormalige Anderlecht-speler heeft nog geen enkele minuut gespeeld, opnieuw gehinderd door blessures, vooral aan zijn lies waardoor hij zelfs nog maar één keer op de bank heeft kunnen plaatsnemen sinds het begin van het seizoen. Op slechts 25-jarige leeftijd heeft Hannes Delcroix nog tijd om zich te herpakken.