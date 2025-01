Anderlecht kan nog 'mooie deal' maken voor... aanvallende middenvelder: Chelsea-talent mag gratis vertrekken

De verdediging was de prioriteit, maar mogelijk valt er ook aanvallend nog een appel uit de kast bij Anderlecht. Ze zetten al hard in op flankspelers, maar hebben ook centraal wat meer creativiteit nodig. Die kan vanuit Chelsea gehaald worden.

Het gaat om Harvey Vale, een 21-jarige aanvallende middenvelder die eerder al op de radar van paars-wit stond. Maar zijn situatie is nu veranderd. Aangezien hij nog steeds zijn debuut niet heeft mogen maken voor de A-ploeg en meer minuten op het hoogste niveau wil, zijn Chelsea en zijn management tot een deal gekomen.

Vale mag gratis vertrekken zodanig dat hij deze winter nog een transfer kan forceren, maar de Londenaren willen dan wel een hoger doorverkooppercentage in de deal opnemen.

Vale is een interessant profiel. De Engelse jeugdinternational is technisch begaafd, snel en heeft een goed schot. Momenteel is hij niet de prioriteit bij Anderlecht, maar er wordt wel over nagedacht.

Stroeykens heeft back up nodig

Op die positie heeft Anderlecht immers al Mario Stroeykens en Thorgan Hazard kan daar ook spelen, maar bij die laatste rijst steeds meer de vraag wanneer hij zijn topvorm zal te pakken hebben. "Hij moet zijn vertrouwen terugvinden en ook zijn vertrouwen in zijn knie", aldus David Hubert. "Er is een verschil tussen fit zijn en wedstrijdfit zijn."

De laatste maand heeft men bij Anderlecht gezien wat er gebeurt als Stroeykens uitvalt. Er is geen aansluiting met Dolberg meer, die sinds de blessure van Stroeykens begin december tegen Beerschot enkel nog op STVV wist te scoren.

Een extra optie achter de Deen zou dus geen overbodige luxe zijn. Yari Verschaeren wordt amper nog gebruikt door David Hubert en lijkt stilaan klaar om Anderlecht te verlaten. Er zijn ook ploegen uit The Championship en uit Nederland geïnteresseerd in Vale, maar Anderlecht zou wel wat troeven hebben om hem te overtuigen.