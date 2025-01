Nieuwe data vastgelegd voor uitgestelde wedstrijden in Challenger Pro League

Door de slechte weersomstandigheden van afgelopen week werden vier wedstrijden van speeldag 17 in de Challenger Pro League uitgesteld. Na overleg met de lokale overheden heeft de kalendermanager nieuwe data vastgelegd om deze wedstrijden in te halen.

De duels KSC Lokeren-Temse - KAS Eupen, RFC Seraing - K. Lierse S.K. en RSCA Futures - Jong Genk worden ingehaald op dinsdag 28 januari om 20u00. Lommel SK en R. Francs Borains spelen hun uitgestelde wedstrijd een dag later, op woensdag 29 januari om 19u00.

Naast de inhaalmatchen worden ook enkele andere duels verplaatst om de druk op de politiediensten te verminderen. Zo wisselen op speeldag 24 de wedstrijden SK Beveren - SV Zulte Waregem en Royal Francs Borains - Lierse van tijdslot. Dit heeft te maken met evenementen zoals Kuurne–Brussel–Kuurne, carnaval en de Super Sunday in de Jupiler Pro League op zondag 2 maart.

Locatiewijziging voor RSCA Futures

Ook op speeldag 28 zijn er aanpassingen. De wedstrijd RSCA Futures - KSC Lokeren-Temse, oorspronkelijk gepland voor zaterdagmiddag 5 april om 16u00, wordt verplaatst naar dezelfde avond.

Deze wijziging houdt verband met de locatie: RSCA Futures speelt voortaan in Deinze, waar een dag later de Ronde van Vlaanderen passeert. De match wordt de eerste wedstrijd van RSCA Futures op deze nieuwe locatie.

Tot nu toe werkten de beloften van RSCA Futures hun thuiswedstrijden af in het Lotto Park of het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Door de verhuizing naar Deinze is dit niet langer het geval.