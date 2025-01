OFFICIEEL: Club Brugge neemt afscheid van een van de grootste flops in zijn geschiedenis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kamal Sowah is officieel geen speler meer van Club Brugge. Hij zat op een zijspoor sinds zijn terugkeer van Standard.

Club Brugge hoopte dezelfde Kamal Sowah te krijgen als OH Leuven, dat hem huurde van Leicester City. Blauw-zwart bood in 2021 9 miljoen euro aan de Premier League-club om hem te over te nemen.

Hoewel de Ghanees onder leiding van Carl Hoefkens interessante dingen had laten zien, slaagde hij er nooit in om zijn plek te veroveren bij Club. Ondanks meerdere pogingen.

Tijdens een uitleenbeurt aan Standard, waar hij een zekere Carl Hoefkens opnieuw tegenkwam, slaagde Kamal Sowah er ook niet in om te overtuigen. Sindsdien werd er naar een oplossing voor hem gezocht.

De 25-jarige speler zat op een zijspoor en maakte zelfs geen deel meer uit van de groep. Een vertrek was echter niet dringend voor de speler, aangezien Sowah wilde profiteren van zijn salaris tot het einde van het seizoen.

Maar het is natuurlijk nooit goed om een volledig seizoen niet te spelen, en dat is ook doorgedrongen. Donderdag maakte Club Brugge bekend dat zijn contract in onderling overleg werd ontbonden.