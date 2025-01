Opvallend: Yaimar Medina kiest voor Genk ondanks interesse van grote clubs, al is het nog even wachten voordat we de Ecuadoriaan echt aan het werk kunnen zien

Yaimar Medina had interesse van grote clubs zoals Bayer Leverkusen en Fenerbahçe, maar besloot voor KRC Genk te kiezen. De snelle speler met een geweldige traptechniek wil zich bij Genk verder ontwikkelen en hoopt prijzen te winnen.

Toch zal Medina niet meteen spelen in Genk. Hij had zijn laatste wedstrijd in Ecuador op 7 december en krijgt nu de tijd om zich aan te passen aan het niveau in Europa.

Trainer Thorsten Fink wil hem rustig integreren. Medina gaat wel mee naar de uitwedstrijd tegen KV Mechelen om het team van dichtbij te zien, maar het is te vroeg voor hem om al op de bank te zitten.

Genk is trots dat ze Medina hebben kunnen aantrekken, na een jaar interesse. Ze betaalden bijna 5 miljoen euro om hem binnen te halen. Ondanks dat grotere clubs als Leverkusen en Fenerbahçe interesse hadden, koos Medina voor Genk omdat de club al langer achter hem aan zat.

Medina legde in Het Laatste Nieuws uit waarom hij voor Genk koos. "Xabi Alonso en Mourinho belden niet zelf, maar via hun entourage."

Hij kiest voor Genk omdat hij denkt dat hij daar meer kansen krijgt om te spelen en zijn carrière te ontwikkelen. "Bij Genk wil ik prijzen winnen", zegt Medina.