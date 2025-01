🎥 Rode Duivel scoort levensbelangrijke (en heerlijke!) winning goal in slotminuten van kraker

Overal in Europa wordt op zaterdag naar hartenlust gevoetbald. En dus krijgen we ook heel wat Belgen in actie. In Spanje was het al meteen raak voor een Rode Duivel.

Sevilla wilde maar wat graag een beetje wegkomen uit de lagere regionen in het Spaanse voetbal. Dan was een overwinning op bezoek bij Girona geen overbodige luxe. En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken. Na twee minuten ging de bal al op de stip, maar Isaac Romero miste de opgelegde kans. Aan de overkant kon Girona wél scoren dankzij Arnau Martinez. Lukebakio maakt het verschil Sevilla moest zo met een achterstand de rust in. Sambi Lokonga en Dodi Lukebakio waren beiden in de basis begonnen bij de club, na rust mocht ook Idumbo nog invallen. ¡QUÉ GOLAZO DE DODI LUKEBAKIO PARA EL GANADOR DE LA REMONTADA!

¡QUÉ PASE DE SAÚL ÑÍGUEZ!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/5DEIQ9soCv — Football Report (@FootballReprt) January 18, 2025 Op dat moment had Saul al voor de 1-1 gezorgd en in de absolute slotfase wist hij ook nog eens Rode Duivel Lukebakio op weg te zetten naar de levensbelangrijke 1-2. De Belg dribbelde een verdediger helemaal zoek en werkte daarna knap af. Een heel mooi doelpunt van Lukebakio, die zo ook meteen indruk maakt voor zijn team.