Jelle Vossen spreekt harde woorden uit over Nicky Hayen en Club Brugge

Nicky Hayen wist vorig seizoen de titel te pakken met Club Brugge. Dat leverde hem meteen een nieuw contract op bij blauwzwart.

Toen Ronny Deila eind vorig seizoen ontslagen werd bij Club Brugge was de opdracht duidelijk. Proberen te redden wat er nog te redden viel.

Maar Nicky Hayen beet zijn tanden stuk op de ploeg en wist zowaar een nieuwe, onverhoopte landstitel te veroveren. Het zorgde ervoor dat hij aanbleef als trainer.

“Hayen doet het fantastisch. Hij heeft de toppers achter zich gekregen. Als trainer is dat héérlijk”, vertelt Johan Boskamp aan Het Laatste Nieuws.

“Hayen heeft ervoor gezorgd dat iedereen weer in dezelfde richting kijkt. Hij is bovendien één van de jongens. Hayen stelt zich niet boven de groep”, reageert Jelle Vossen.

Volgens de speler van Zulte Waregem is Hayen reclame voor Club Brugge. Vossen had nooit verwacht dat het zover zou komen.

En het had ook anders kunnen lopen. “Als hij de titel niet had gepakt, dan was er nu geen sprake meer geweest van Nicky Hayen bij Club. Dát geluk moet je hebben”, is Vossen bijzonder hard.