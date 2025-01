Ondanks het njet van Conceiçao ziet analist iets positiefs: "Daar is het een teken van"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco is niet langer de bondscoach van de Belgische nationale ploeg. Vincent Mannaert had al een gesprek met de bondscoach, maar ook met een paar opvallende mogelijke opvolgers.

Sergio Conceiçao koos onlangs voor een avontuur bij AC Milan. Daarmee heeft hij ondertussen ook al de Supercoppa in Italië op zijn naam weten te schrijven. Niet slecht in je eerste week loondienst.

Wie kiest Mannaert?

Lang heeft Sérgio Conceição namelijk niet moeten wachten op zijn eerste prijs bij AC Milan. Na een onwaarschijnlijke ommekeer heeft Milan de Italiaanse Supercoppa nog eens kunnen winnen, na een ferme comeback tegen Internazionale.

Het had echter ook helemaal anders kunnen lopen, want de Portugees had onlangs een ernstig en lang gesprek met Vincent Mannaert van de Belgische voetbalbond om mogelijk de nieuwe bondscoach te worden. Zover kwam het niet.

Vissen in goede vijver

Toch ziet Franky Van der Elst het wel als iets positiefs dat de Portugees werd gevraagd. "Dat geeft wel hoop. Het is een teken dat ze hoog mikken. Beter hoog mikken dan dat ze ergens anders kijken. Het was toch voor iedereen een verrassing", aldus de analist in Extra Time.

Daarin bijgetreden door Gert Verheyen: "Er wordt gevist in een goede vijver. Je moet iemand vinden die in die vijver zit, het wil doen en financieel haalbaar is."