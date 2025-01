Ex-doelpuntenmaker Club Brugge kijkt raar op van uitspraken over hem: "Zal nooit meer voetballen" vs "Aan hem zelf"

Enkele jaren geleden maakte hij nog doelpunten voor Club Brugge. Inmiddels staat de Nederlandse aanvaller Bas Dost voor een heel ander gevecht.

Dost voetbalde van begin januari 2021 tot de zomer van 2022 voor Club Brugge. In die periode deed hij 21 keer de netten trillen voor blauw-zwart. Daarna volgde een terugkeer naar zijn thuisland bij NEC, maar in een wedstrijd tegen AZ zakte Dost in 2023 ineen. Hij had een ontstoken hartspier, werd later ontdekt. Het is nog altijd de vraag of hij ooit nog zal kunnen voetballen.

Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, had hierover enkele uitlatingen gedaan in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Ik denk dat Bas nog steeds aan het herstellen is. Dat duurt langer dan hem lief is. Het is voor hemzelf het moeilijkste, om die laatste stap te maken in zijn herstel. Of hij nooit meer gaat voetballen? Nee, dat gaat hij nooit meer doen."

Bas Dost wil focussen op herstel

Die laatste uitspraak is ook het kamp van Bas Dost ter ore gekomen. Zijn zaakwaarnemer René Oosterhof vindt dit toch allemaal wat voorbarig. "Als er ontwikkelingen in verband met Bas zijn, is het aan hem zelf om daar al dan niet mee naar buiten te komen. Bas heeft daarover tot nu toe weinig naar buiten gebracht omdat hij zich volledig wil focussen op zijn herstel."

Dat is erg begrijpelijk en Van Schaik geeft toe dat het eerder om een persoonlijke inschatting van hem ging. Hij kreeg ook de vraag of Dost nog veel wedstrijden van NEC bijwoont. "Nee, hij is niet meer gekomen. Hij heeft wel nog steeds ontzettend veel contact met de groep en de staf. Hij appte mij vorige week ook nog. Hij is een geweldige gozer, het is ontzettend erg wat hem is overkomen."

Gezondheid van Dost het belangrijkste

"Ik denk dat zijn persoonlijke gezondheid en gezin nu voor gaan", weet Van Schaik ook wel wat nu het belangrijkste is.