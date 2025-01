Het plan Courtois? Nieuwste naam in bondscoach-geruchtenmolen zou deuren kunnen openen ...

Elke dag valt er wel een andere naam als mogelijke bondscoach van de Rode Duivels. De laatste in het rijtje is Julen Lopetegui. Kan hij de weg vrijmaken voor een mogelijke terugkeer van Thibaut Courtois naar de Rode Duivels?

Thierry Henry, Rudi Garcia, Arne Slot, Mark van Bommel, Kasper Hjulmand, Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement en nu ook Julen Lopetegui. Het aantal mogelijke opvolgers voor Domenico Tedesco is enorm in de geruchtenmolen.

Lopetegui als verzoener?

Met Lopetegui zouden ze wel opnieuw een Spanjaard in huis halen én bovendien eentje die al werkte met Thibaut Courtois. De Belgische nummer één raakte in onmin met Tedesco en weigerde sindsdien om te spelen bij de Belgen.

Zelf sloot hij een terugkeer naar de Rode Duivels onder een nieuwe coach niet uit, mogelijk dat er nu over kan worden gesproken.

Terugkeer niet uitgesloten?

"Ik heb het Courtois nog niet op de man af gevraagd of hij terugkomt, maar ik vang toch op dat hij de deur nog niet gesloten heeft. Ik heb hem nog niet gebeld, maar het zal sowieso zijn beslissing zijn."

"Er is een frictie ontstaan waar ik de details niet van weet op dit moment. Daar is het nog te vroeg voor. De toekomst zal uitwijzen of er nog een toekomst is voor Courtois bij de Rode Duivels", liet Vincent Mannaert vorige maand al verstaan aan Het Nieuwsblad.