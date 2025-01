Juventus-coach Thiago Motta wil voor 'grote match' zorgen op Jan Breydel, maar is duidelijk op zijn hoede voor Club Brugge

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Juventus in de Champions League. Juventus-coach Thiago Motta sprak al even met de pers.

Club Brugge staat momenteel 19e in de Champions League, en het belooft nog spannend te worden. Blauw-zwart wil graag nog zeker één punt halen tegen Juventus en Manchester City.

Dinsdagavond volgt de thuiswedstrijd tegen Juventus al. Als Club wint en PSG wint op zijn beurt van City, zouden ze al gekwalificeerd zijn voor de volgende rond. Een mooi scenario, maar dan moet er dus een zege volgen tegen Juventus.

Coach Thiago Motta is in ieder geval op zijn hoede, al is hij duidelijk naar België gekomen voor de drie punten. "Onze zege tegen AC Milan gaf ons veel vertrouwen en energie. We worden steeds beter, we groeien", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Maar als dat gekoppeld wordt aan resultaten, is er natuurlijk meer enthousiasme. Ik voel dat we veel constanter worden", gaat hij verder. "Club Brugge is evenwel een uitstekende ploeg."

"Ze zijn moeilijk te bespelen, zeker in hun eigen stadion. De resultaten zijn er langs hun kant, maar wij zijn voorbereid op alles. We willen een grote match spelen", besluit hij. Met 'grote matchen spelen' heeft Juventus het dit seizoen wel moeilijk. De Oude Dame speelde al 13 (!) keer gelijk in de Serie A.