🎥 Thierry Henry wordt door Kate Abdo volledig verrast door vraag over... Rode Duivels en gaat er viraal mee

Thierry Henry werd al genoemd als Ć©Ć©n van de kandidatenĀ om bondscoach van de Rode Duivels te worden. Het nieuws bereikte ook de populaire voetbalshow UCL Today op de Amerikaanse tv-zender CBS.

Henry is daar één van de meest gewaardeerde analisten en dus hadden zijn collega's wel hun zorgen. De show, bekend om zijn levendige discussies tussen panelleden Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards en presentatrice Kate Abdo, leverde opnieuw entertainment op.

Het onderwerp van gesprek was deze keer echter Henry zelf, nadat zijn naam opdook als potentiële opvolger bij de Belgische voetbalbond. Kate Abdo wou daar wel eens het fijne van weten.

"Heb je informatie voor ons achtergehouden? Ik dacht dat we een team waren", grapte Carragher, terwijl Richards daar nog een schepje bovenop deed: "Beloof me dat je nog steeds mee zult doen aan deze show als je de job aanneemt."

Henry reageerde opvallend terughoudend op de opmerkingen. "Ik weet van niets, echt. Ik zit hier toch nog in de studio? Het moet wel echt zo zijn. Er is geen 'als'", antwoordde hij met een knipoog, waarmee hij geen duidelijkheid verschafte over de geruchten.

De voormalige assistent-bondscoach van de Rode Duivels lijkt voorlopig geen commentaar te willen geven op een eventuele terugkeer. Of Henry daadwerkelijk de nieuwe bondscoach wordt, blijft vooralsnog onduidelijk, maar het speculeren is alvast begonnen.