Nog steeds geen recordtransfer ondanks grote belangstelling? Chaos en onduidelijkheid troef in dossier rond Banzuzi

Het dossier rond Ezechiel Banzuzi wordt steeds ingewikkelder. Sky Sports meldt dat de deal rond is, maar dat zou door OH Leuven ontkend worden.

Sinds het begin van de transferperiode wordt Ezechiel Banzuzi nauwlettend gevolgd door twee Europese clubs: AS Monaco en West Ham. De jonge middenvelder heeft snel indruk gemaakt in onze competitie.

Leuven heeft goud in handen en dit hebben ze begrepen: de ploeg die nog moet strijden om in 1A te blijven heeft de prijs van de 19-jarige Nederlander vastgesteld op vijftien miljoen euro.

Een te hoog bedrag voor Monaco, dat snel de onderhandelingstafel heeft verlaten. Dus bleef alleen West Ham over de prijs te onderhandelen. Terwijl de gesprekken de afgelopen dagen zijn doorgegaan, meldt het Engelse medium Sky Sports dat er woensdag een akkoord is bereikt tussen de twee clubs.

The Hammers zouden 10 miljoen pond betalen, bijna 12 miljoen euro, voor zijn diensten, plus nog eens 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro) aan bonussen. Alleen is er een lastig probleem... Aan de Leuvense kant wordt dit verhaal niet bevestigd.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat OHL direct heeft ontkend dat er een akkoord is bereikt over Ezechiel Banzuzi. De Leuvenaars zouden zelfs nog geen enkel officieel bod van West Ham hebben ontvangen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...