"Ongezond!" - Analisten laten zich uit over de situatie van Kos Karetsas

Konstantinos "Kos" Karetsas groeit bij Racing Genk uit tot een bepalende speler en nadert zelfs het niveau van de nationale ploeg. De jongeling, geboren in Genk maar met Griekse roots, staat voor een keuze: België of Griekenland?

Gisteren schreven we al dat de nieuwe bondscoach een belangrijk dossier zal moeten aanpakken. Dat van Karetsas. Bij de analisten zorgt dat voor de nodige controverse.Zelf houdt hij de deur open voor beide landen en laat hij de beslissing aan de bondscoaches over. Bij het voetbalprogramma Extra Time benadrukte Filip Joos het belang van Karetsas’ potentieel.

"Hij wordt de patron van Genk en verdient een kans bij de Rode Duivels", stelde Joos, die pleit voor een snelle oproeping om te voorkomen dat hij voor Griekenland kiest. "Als je hem nu verliest en hij speelt over vijf jaar bij Manchester City, dan ruk je je de haren uit het hoofd."

Toch is niet iedereen overtuigd. Wesley Sonck vindt dat het hart van de speler moet beslissen, niet enkel het sportieve belang. "Je kunt hem nu wel 'vangen', maar wat als hij later spijt krijgt en tegen zijn zin bij de Rode Duivels speelt?" Ook Frank Boeckx en Peter Vandenbempt zien risico’s in een snelle oproeping.

Vandenbempt wees op de jonge leeftijd van Karetsas en de druk die zijn open houding met zich meebrengt. "Een 17-jarige die zegt: roep mij maar op, zet de bondscoach onnodig onder druk. Hij moet zich niet nu al vastpinnen op een keuze."

"Ik heb altijd gehekeld dat De Bruyne en Lukaku zelf lieten weten wanneer ze wilden komen naar de Duivels en wanneer niet. Nu is er iemand die eigenlijk zegt: roep mij op of ik ga naar ergens anders."