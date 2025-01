Kogel door de kerk: Marc Coucke krijgt proces voor correctionele rechtbank

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een eerste opsteker voor Marc Coucke. De correctionele rechtbank zal moeten oordelen of hij opgelicht is bij de aankoop van RSC Anderlecht.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft spelersmakelaar Christophe Henrotay, oud-Anderlecht-CEO Jo Van Biesbroeck en ex-manager Herman Van Holsbeeck doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Zij zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor mogelijke fraude bij de verkoop van RSC Anderlecht in 2017. Dat schrijven L’Echo en De Tijd.

De Brusselse rechtbank had de doorverwijzing van het drietal gevraagd en dat is nu bevestigd door de kamer van inbeschuldigingstelling. Het proces komt er wellicht pas in 2026.

De zaak ging eigenlijk aan het rollen door de transfers van Aleksandar Mitrovic naar Newcastle in 2015 en die van Youri Tielemans naar Monaco in 2017. De speurders vonden dat de commissies toen niet klopten.

In de rand van die zaak werd ook een onderzoek geopend naar de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke. Die laatste moest immers plots veel meer betalen en is dus mogelijk opgelicht bij de verkoop van de club.

“RSCA en zijn hoofdaandeelhouder, die geen enkel nadeel hebben geleden, proberen via deze zaak alleen maar te ontkomen aan de betaling van facturen die de heer Henrotay ongetwijfeld nog verschuldigd is voor transfers die de club destijds veel geld hebben opgeleverd”, reageert Dimitri de Beco, advocaat van Henrotay, in De Tijd. Uit het kamp Van Holsbeeck en Van Biesbroeck kwam er geen reactie.