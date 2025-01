Marc Degryse spreekt klare taal over Kevin De Bruyne: "Dat klopt niet, dat doe je niet"

Het werd woensdag een stevige baalavond voor Manchester City. Het verloor in de Champions League van PSG en staat op het randje van de uitschakeling.

Man City kwam 0-2 op voorsprong, na de rust op bezoek bij Paris Saint-Germain. Toch wonnen de Fransen uiteindelijk nog met 4-2 en is de uitschakeling van de Engelsen heel dichtbij.

Kevin De Bruyne en co beleven een rotseizoen met City. Er moet volgende week gewonnen worden van Club Brugge om door te stoten in de Champions League.

De Bruyne leek de voorbije weken weer in vorm te geraken, maar tegen PSG lukte dat niet. “Hij is nog niet helemaal de oude”, zei Marc Degryse bij.

“Het was niet z'n beste wedstrijd. Hij probeerde wel, maar net als de rest van de ploeg oogt hij niet in topvorm. Normaal is hij de regisseur, de man die Man City beter moet doen voetballen. Maar we zagen hem ballen geven die we niet gewend zijn van hem.”

In de 69ste minuut werd onze landgenoot dan ook nog eens vervangen. “Dat klopt niet”, vindt Degryse. “Een De Bruyne in vorm haal je er op dat moment niet af, want je hebt eigenlijk iemand nodig om het verschil te maken.”