Wintertransfer op tafel voor Clubrevelatie? "Het is een kwestie van tijd"

Club Brugge heeft afgelopen zomer gescoord op de transfermarkt. En dat biedt de nodige kansen om in de toekomst met serieuze winst door te verkopen.

Club Brugge kent het klappen van de zweep. Met Christos Tzolis en Ardon Jashari haalde het twee transfers binnen die zich op heel korte tijd profileerden tot pionnen die in de nabije toekomst voor veel geld blauwzwart zullen verlaten.

Mario Frick, de ex-trainer van Jashari die hem in de winter van 2022 lanceerde, was dinsdagavond samen met sportieve baas Remo Meyer van FC Luzern in het Jan Breydelstadion om hun ex-speler aan het werk te zien.

“Club Brugge is voor hem slechts een tussenstop”, vertelt Frick aan Het Laatste Nieuws. “Het is een kwestie van tijd vooraleer hij in de Premier League of in de Bundesliga zal spelen.”

Het lijstje van ploegen dat hem volgt is gigantisch. Dinsdag waren scouts van onder meer Man United, Liverpool, Everton, Spurs, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Ajax aanwezig.

“Voor Ardon zal het sowieso niet stoppen in Brugge”, vult Meyer aan. “Net zoals hij dat nu hier bij jullie doet, haalde hij ook bij ons meteen een heel hoog niveau. Hij is iemand die weinig aanpassing nodig heeft, wat met het oog op de toekomst ook in zijn voordeel spreekt.”

De vraag of hij een transfer zal maken moet niet beantwoord worden. Het is vooral uitkijken wanneer dit zal gebeuren. Volgens de krant is het echter wel zeker dat er geen wintertransfer aan de orde is.