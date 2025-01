Nog maar net vertrokken uit Nederland, maar Belgische aanvaller kan al meteen terugkeren

Terwijl hij zijn eerste volledige seizoen in de Bundesliga speelt, zou Yorbe Vertessen deze winter al kunnen terugkeren naar de Eredivisie.

Na zijn wisselvallige periode bij Union Saint-Gilloise (20 wedstrijden, 4 doelpunten, 3 assists), waar hij was uitgeleend door PSV Eindhoven, verliet Yorbe Vertessen eind januari Nederland voor de Bundesliga.

Hoewel hij geleidelijk aan de rotatie in de kern van Union Berlin is gaan vormen in het afgelopen seizoen, heeft de 24-jarige aanvaller dit seizoen iets meer speeltijd gekregen.

De voormalige Rode Duivel heeft deelgenomen aan 16 competitiewedstrijden, goed voor 42% van de totale speeltijd. Niet echt een basisplaats dus, met negen keer invallen en zeven keer in de basis.

Yorbe Vertessen op weg terug naar Nederland?

Zijn seizoen is dus niet uitzonderlijk, maar zijn goede prestaties bij PSV hebben ervoor gezorgd dat hij in Nederland nog steeds in hoog aanzien staat. Een reputatie die hem deze winter kan helpen.

Volgens berichten van de Nederlandse tak van ESPN is FC Twente, momenteel vijfde in de competitie, zeer geïnteresseerd in zijn diensten. Union Berlin had vijf miljoen euro betaald om hem vast te leggen.