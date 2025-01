Vier kandidaten - waaronder miljardairs - om Standard over te nemen, maar de grote favoriet van de supporters is uit de race!

De geïnteresseerden hadden tot dinsdag de tijd om een bindend bod uit te brengen om Standard Luik over te nemen. Vier verschillende entiteiten hebben zich hiervoor aangemeld.

Het is een moment waar ze al lang op wachten in Luik: de overname van Standard, nog steeds gepland voor begin april, in het beste geval.

Nadat de geïnteresseerde partijen toegang hadden gekregen tot de dataroom met alle financiële cijfers van de club gedurende meerdere weken, hadden ze tot afgelopen dinsdag de tijd om een bindend bod uit te brengen. Moelis&Co, verantwoordelijk voor de verkoop van de club, heeft er volgens informatie van onze collega's van SudInfo vier ontvangen.

De eerste kwam van de Amerikaanse miljardair Glenn Straub (78 jaar), gevestigd in Florida. Bekend om zijn onconventionele investeringen in de sportwereld, waaronder de paardensport, zou hij volgens dezelfde bron een bod van minder dan tien miljoen euro hebben gedaan.

Vier buitenlandse biedingen, het duo D'Onofrio - Lesman is uit de race

Aliko Dangote, een Nigeriaanse zakenman die wordt beschouwd als de rijkste man van Afrika, toonde al enkele weken interesse. Hij zou bijna 20 miljoen euro hebben geboden, het hoogste bod dat bij Moelis&Co is binnengekomen.

Een derde bod is gedaan door een groep investeerders uit Dubai waarvan de exacte identiteit onduidelijk is. Hun bod zou iets lager zijn dan 20 miljoen euro.

Tenslotte zou volgens SudInfo ook een Franse investeerder in de race zijn. Het grote nieuws is dus dat Lucien D'Onofrio, die de kandidatuur van Robert Lesman steunde, uit de race is. Moelis&Co zal nu exclusieve onderhandelingen kunnen starten met de door hen gekozen kandidaat, met als ideaal doel om binnen afzienbare tijd tot een overeenkomst te komen.