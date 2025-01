Jonge aanvaller zorgt voor ommekeer tijdens debuutwedstrijd in nieuw stadion

RSCA Futures blijft ondanks een plaats onderin de rangschikking een taaie klant voor de toppers in de Challenger Pro League. Ludovick Wola-Wetshay zorgde in blessuretijd voor de verlossing in de eerste wedstrijd van de Futures in hun nieuwe thuisbasis, de Dakota Arena.

De wedstrijd van zaterdag was de eerste van RSCA Futures in de Dakota Arena. Door het faillissement van KMSK Deinze werd hun vorige thuiswedstrijd geannuleerd. Zo’n driehonderd fans maakten de verre reis naar de Leiestreek om het team te steunen. Trainer Jelle Coen kon rekenen op Amando Lapage en Joren Dom, maar die laatste moest wijken voor Amadou Diawara, wiens transfer naar Ferencváros op het laatste moment afsprong. Net voor rust kwam Patro toch op voorsprong. Na een verre bal van doelman Belin kon Van Landschoot een voorzet geven op Bammens, die de bal bij de eerste Limburgse kans meteen binnenkopte. RSCA Futures ging de kleedkamer in met een 0-1 achterstand. In de blessuretijd hield RSCA Futures toch nog een punt over aan de wedstrijd. Barry gaf een perfecte voorzet en Ludovick Wola-Wetshay kopte de gelijkmaker binnen. Voor de jonge aanvaller was het een bijzondere week. “Ik tekende mijn eerste profcontract en nu scoor ik mijn eerste goal. Ik ben blij dat ik het team kon helpen", aldus de jonge doelpuntenmaker in Het Nieuwsblad. Ook trainer Jelle Coen was tevreden met het punt. “De late gelijkmaker is een boost voor de wedstrijd van dinsdag tegen Jong Genk", vertelde hij.