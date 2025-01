Heeft KAA Gent een nieuwe én begeerde coach? Buffalo's hopen deze week nog deze Belg voor te stellen

KAA Gent schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe coach. Sam Baro heeft zijn nummer één op het oog én de gesprekken zijn lopende. Kunnen de Oost-Vlamingen deze week hun nieuwe coach voorstellen?

KAA Gent nam vorige week afscheid van Wouter Vrancken. Danijel Milicevic leidt momenteel de Gentse troepen, maar dat is een tijdelijke oplossing. Al lijkt de zoektocht naar een nieuwe coach in een stroomversnelling te komen.

Volgens onze info zijn de gesprekken tussen De Buffalo's en Karel Geraerts volop bezig. De voormalige coach van Union SG en FC Schalke 04 ziet het avontuur in de Planet Group Arena zitten.

Geraerts is vrij sinds zijn avontuur in Gelsenkirchen in september 2024 ten einde liep. Hij was even in beeld om Brian Riemer op te volgen bij RSC Anderlecht, maar concreet werden die gesprekken nooit.

Voor Sam Baro is Geraerts alvast kandidaat nummer één. De voormalige middenvelder van onder meer Standard en Club Brugge kent de Belgische competitie, staat voor attractief voetbal én speelde met Union mee voor de prijzen.

Wie wordt de nieuwe coach van KAA Gent?

In De Arteveldestad krijgt Geraerts bovendien de kans om een team helemaal opnieuw op te bouwen en naar zijn hand te zetten. Gent hoopt in de loop van deze week een akkoord te bereiken met de nieuwe oefenmeester.