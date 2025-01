'Anderlecht heeft Hatenboer beet, maar dossier kent toch nog verrassende wending'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olivier Renard heeft Cedric Hatenboer binnen voor Anderlecht. Er zijn heel wat nieuwe details over de deal bekend geraakt.

RSC Anderlecht wou de 19-jarige Nederlandse middenvelder Cedric Hatenboer van Excelsior Rotterdam maar al te graag binnenhalen en ging daarin verder.

Last minute werd nog de interesse van Royal Antwerp FC afgewimpeld. Paarswit ging ook over het bod van 1,8 miljoen euro van PSV Eindhoven.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Anderlecht een akkoord heeft. Er is een transfersom van 2,5 miljoen euro met de deal gemoeid en daar komen ook nog bonussen bij.

Excelsior heeft ook een doorverkooppercentage in de deal laten opnemen. Hatenboer zal vandaag bij Anderlecht passeren voor medische tests.

Als die in orde zijn, tekent hij vandaag nog een langdurig contract bij Anderlecht. De middenvelder zal echter wel nog het seizoen uitspelen in Nederland. Excelsior staat tweede in de tweede klasse.