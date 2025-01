'Overmars probeert in laatste instantie transfer van Anderlecht af te pakken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht heeft zijn zinnen gezet op Cedric Hatenboer. De onderhandelingen over de Nederlandse middenvelder komen in de laatste rechte lijn.

Het is Anderlecht menens om de Nederlandse belofte Cedric Hatenboer binnen te halen. Momenteel staat hij nog onder contract bij Excelsior Rotterdam.

Hatenboer was gisteren al in het land. Hij sprak echter eerst ook met Marc Overmars, vooraleer hij bij Anderlecht over de vloer ging.

Royal Antwerp FC wou Hatenboer ook binnenhalen, maar het werd later op de dag duidelijk dat de middenvelder voor paarswit zal kiezen.

De gesprekken liepen vlot en volgens Het Nieuwsblad zou er een principe-akkoord gevonden zijn. Ook PSV was in de running voor Hatenboer.

De Nederlandse club zou 1,8 miljoen euro geboden hebben, maar Anderlecht zou nog wat meer gegeven hebben en dat bod zou ook aanvaard zijn, zo meldt de krant nog.