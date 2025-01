Vooral veel rode kaarten in de CPL: Lierse klimt top 6 binnen, Lokeren-Temse deelt de punten zonder Nainggolan en Jong Genk krijgt pandoering van RSCA Futures

Dinsdagavond kregen we nog enkele CPL-wedstrijden te zien, waaronder een zeer cruciale in de degradatiestrijd tussen Jong Genk en RSCA Futures. Lokeren-Temse speelde zonder Nainggolan tegen KAS Eupen en Seraing ontving Lierse K.

Jong Genk ging dinsdag op bezoek bij RSCA Futures. Een cruciale wedstrijd in de strijd om het behoud in de CPL. De match begon meteen bijzonder slecht voor de beloften van Genk. Robbie Ure scoorde al na 7 minuten.

Op het uur maakte Tajouart er 2-0 van, terwijl Jong Genk wel goede kansen had om te scoren. Alleen had Futures-doelman Schlieck echt zijn dag, geen enkele bal leek binnen gaan. Leek, want zo'n 20 minuten voor tijd maakte Claes gelijk vanop de stip.

Niet veel later was het Ure die met zijn tweede van de avond de wedstrijd kon beslissen. Kongolo kreeg nadien nog zijn tweede geel na een domme actie. Baouf maakte het nog wat erger voor de bezoekers door helemaal op het einde de 4-1 te maken. Jong Genk blijft alleen laatst in de stand met 12 punten, terwijl de Futures een grote sprong maken in het klassement naar de 10e plaats, ze tellen nu 18 punten.

Lierse K. won met 0-2 op het veld van Seraing. Na een halfuur spelen zag het er al bijzonder slecht uit voor de thuisploeg, want toen stond de dubbele voorsprong al op het bord en kwam Seraing met een man minder. De bezoekers pakten in de tweede helft ook nog rood, maar de stand veranderde niet meer.

Lierse klimt zo (voorlopig) de top 6 binnen, Seraing blijft 14e met 16 punten. Lokeren-Temse, zonder Nainggolan, speelde 0-0 gelijk in eigen huis tegen KAS Eupen. Mats Lemmens pakte op het einde van de wedstrijd nog zijn tweede gele kaart.