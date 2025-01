Gumienny heeft een duidelijke boodschap voor alle scheidsrechters na wat gebeurde op STVV en Charleroi

Het voorbije weekend waren er opnieuw enkele controversiële situaties. In de hoofdrol daarbij Belaïd van STVV en Heymans van Charleroi.

Het waren wilde acties van Belaïd en Heymans, afgelopen weekend in de Jupiler Pro League. “Belaïd trapte tegen Antwerp Kerk bijna in twee”, klinkt het bij Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

“Er was nog een speler van STVV in de buurt, voor hetzelfde geld had hij die ook omver gemaaid. Die actie verdiende rood, de ingreep van de Algerijn was veel te wild. Hetzelfde geldt voor de elleboog van Daan Heymans tijdens Charleroi-Cercle. Dat ging ver over de limiet.”

Bij die actie liep Ravych een oogkasbreuk op. “Ik zeg niet dat dat moedwillig gebeurde. Want als dat het geval was, dan moet Cercle naar de rechtbank stappen. Ik vind het heel raar dat ref Allaerts slechts geel trok. Ik begrijp niet dat, als de VAR niet tussenkomt, de scheidsrechter zelf niet vraagt om de beelden te mogen bekijken.”

Gumienny heeft dan ook één boodschap voor de volgende weken in de Jupiler Pro League. “De arbitrage moet strenger worden, zeker nu het om de knikkers gaat. Wilde toeren zoals die van Belaïd en Heymans verdienen alleen maar de rode kaart.”

Uitkijken wat het dus allemaal volgend weekend zal geven. Gumienny hoopt in ieder geval dat er lessen getrokken worden uit wat er op de voorbije speeldagen allemaal gebeurde.