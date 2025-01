Ons 'Team van de Week' met voor het eerst twee Kortrijk-spelers, ook twee van STVV, maar de besten zaten bij Standard en Union

Ons 'Team van de Week' is samengesteld uit jongens van zes ploegen. En opvallend daarbij: STVV, Kortrijk, Standard en Union hadden allemaal twee vertegenwoordigers.

Doel

Lucas Pirard, daar konden we niet onderuit. De doelman van KV Kortrijk hield zijn ploeg recht met zes reddingen, volgens de statistieken vermeed hij zelfs 3,54 goals van Club Brugge. Hij had een heel groot aandeel in dat gelijkspel tegen de regerende landskampioen.

Verdediging

Op zijn rechtse flank was Zakaria El Ouahdi weer onhoudbaar, de beste man op het veld. Watanabe was bij Gent dan weer de sterkhouder achterin. Bij OH Leuven geraakten ze niet voorbij de Japanner. En wat gezegd van Standard?

De Rouches blijven maar punten pakken en staan nu ook in de top zes. Dat heeft veel te maken met hun verdediging en organisatie. Ibe Hautekiet is sinds zijn terugkeer een patron geworden in de verdediging van Standard en is amper te passeren. En op links doet Camara zowel verdedigend als aanvallend zijn duit in het zakje. Hij was de beste man 'tout court' tegen Dender. Eén van de opvallendste prestaties van het weekend.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor een ruit, met Ilaimaharitra van Kortrijk en Vanhoutte van Union als verdedigende pionnen. De middenvelder uit Madagaskar is het 'koopje' van de wintermercato gebleken. Ilaimaharitra was immer gratis op te pikken. En Vanhoutte... Tja... die staat al een heel seizoen op heel hoog niveau te voetballen.

Achter de spitsen kiezen we voor twee 'achten'. Verschaeren had een aandeel in de vier goals van Anderlecht en Joel Fujita, die gaat STVV veel geld opleveren als hij blijft spelen zoals vrijdag tegen Antwerp. Wat een klasbak! Enorme motor en grinta, maar ook heel goed met de bal aan de voet.

Aanval

Nog eentje van STVV: Didier Lamkel Zé. Je kan er amper aan passeren dat hij direct zijn invloed heeft op het spel van de Limburgers. Hij scoorde tegen Antwerp, zijn ex-ploeg, maar zijn ploegmaats kunnen op alle momenten ook de bal aan hem kwijt.

De prestatie van het weekend kwam echter van Franjo Ivanovic. De spits van Union scoort tegenwoordig waar en wanneer hij wil. Na een inloopperiode is hij helemaal los. Weeral twee goals erbij, maar vooral ook een constante dreiging.