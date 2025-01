Nieuwe bondscoach Rudi Garcia mag al vloeken: einde seizoen voor Rode Duivel die kruisbanden scheurt

Niet alle Rode Duivels beleven een geweldig seizoen. Voor Orel Mangala zit het er zelfs al op...

Orel Mangala wordt dit seizoen door Olympique Marseille aan Everton verhuurd. In juni keert hij normaal terug, maar zijn avontuur in de Premier League zit er nu al op.

Het Nieuwsblad weet te melden dat de Rode Duivel de kruisbanden in zijn knie heeft gescheurd, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. Een serieuze domper.

Dit seizoen is hij een vaste waarde bij Toffee's, en start hij nagenoeg iedere wedstrijd. De 26-jarige middenvelder is minstens zes maanden out.

Nieuwe bondscoach Rudi Garcia zal hem dus ook al niet kunnen oproepen voor zijn eerste interlands als bondscoach van België. Die zijn al in maart tegen Oekraïne.

Onder Domenico Tedesco was hij een vaste waarde in het elftal. In totaal heeft hij al 23 caps verzameld bij de nationale ploeg van België.