Ferme kritiek én bijzondere boutade over het nieuwe veld van Beerschot: "Die persoon wil hen naar tweede klasse"

Aan de reeks van 7 ongeslagen thuiswedstrijden in het eigen stadion, kwam een abrupt einde voor Beerschot en Dirk Kuyt. Tegen Union kreeg Beerschot geen poot aan de grond en ging het 0-4 onderuit. Achteraf was er veel te doen over de grasmat.

Nadat er de voorbije weken en maanden moest gespeeld worden op een heel slecht veld greep de club in en kwam het met een nieuwe grasmat. Maar ook dat had dan weer zijn gevolgen.

Niet kunnen op trainen

"De spelers gaan al lang om met de lastige omstandigheden en dat was afgelopen week niet anders. Omdat er een nieuwe grasmat werd gelegd in het stadion, konden we slechts enkele dagen op kunstgras trainen", was ook coach Dirk Kuyt al eerlijk.

En ook de analisten hadden er wel wat over te zeggen: "Het gras van Beerschot? Ik had niet het gevoel dat het te lang was, maar het was heel dempend. Enorm. Trappen op een bal werd moeilijker, zelfs lopen en inspanningen doen."

Aanleg nieuw veld een slechte zaak voor Beerschot?

"Het leek een beetje qua gevoel als voetballen op een finse piste", aldus Filip Joos in 90 Minutes over de heel zaak. En ook Joris Brys had er wat over te vertellen: "De bal lag na drie keer botsen al stil op het veld."

Toch lijkt het snel goed te gaan komen met de grasmat, al is dat mogelijk vooral voor Beerschot een probleem: "De persoon die beslist heeft tot de nieuwe grasmat wil volgens mij dat Beerschot naar tweede klasse gaat. Alles ploegen waren niet in staat om er te voetballen en Beerschot kende de omstandigheden best", pikte Sam Kerkhofs nog in. "Ze waren niet anders gewoon."