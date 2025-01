🎥 OFFICIEEL Verdediger strijkt op huurbasis, maar met aankoopoptie, neer in Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft Lucas Perrin toegevoegd aan de spelerskern. De Franse centrale verdediger komt over van Hamburger SV in de tweede klasse.

Het gaat om een huurovereenkomst, maar wel met aankoopoptie. “Perrin genoot zijn opleiding bij Olympique Marseille en vierde in 2019 op 20-jarige leeftijd zijn debuut in de Ligue 1. Het seizoen erop werd de verdediger ook opgenomen in de Champions League-selectie van l'OM”, klinkt het bij de Vereniging.

“Na 13 wedstrijden voor het eerste elftal verhuisde de verdediger uiteindelijk naar reeksgenoot RC Strasbourg, waar hij in totaal 94 keer in actie kwam. Afgelopen zomer maakte de rechtsvoetige verdediger de overstap naar de Duitse traditieploeg Hamburger SV in de tweede Bundesliga. Daar kwam de Fransman dit seizoen tot 6 optredens.”

“We zijn heel blij om Lucas te mogen verwelkomen”, zegt Technisch Directeur Rembert Vromant. “Met meer dan 100 wedstrijden in Frankrijk op de teller en zijn periode bij een Duitse traditieploeg als Hamburg voegen we de nodige ervaring toe aan onze kern. Zo zijn we defensief ook beter gewapend voor de rest van het seizoen.”