Trainer van Lokeren-Temse heeft uitgesproken mening over perikelen van Radja Nainggolan

Radja Nainggolan kwam de voorbije dagen in een mediastorm terecht. Trainer Hans Cornelis van Lokeren-Temse denkt er het zijne van.

Radja Nainggolan opende afgelopen weekend zijn rekening bij Lokeren-Temse in zijn debuut meteen met een olympisch doelpunt.

De wolken kwamen echter snel over hem, toen bleek dat hij deze week opgepakt werd in een dossier rond drugshandel en zelfs een nachtje in de cel moest doorbrengen.

Ondertussen is Nainggolan onder voorwaarden vrij. Trainer Hans Cornelis van de tweedeklasser ligt er alvast allemaal niet echt wakker van.

“Ik zag dat Radja direct aan het spreken was”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Iedereen stelde hem wat vragen. Hij gaat er los mee om, omdat hij beseft dat het allemaal niet zo veel inhoudt. Als publiek figuur kan hij daar goed mee om en weet hij dat alles soms wat opgeblazen wordt.”

Cornelis wil hem zeker niet uithoren. Als Nainggolan zelf de behoefte heeft om te spreken, dan kan dat. Op training loopt alles vlot. “Hij amuseert zich en maakt grapjes. Hij is een sterk persoon, die al veel heeft meegemaakt.”

De trainer is overtuigd dat de zaak geen staartje krijgt die zijn carrière bij Lokeren-Temse in de weg zal staan. “Iedereen schrok in het begin, maar als je achteraf het verhaal hoort, denk ik dat de storm even snel zal gaan liggen als hij gekomen is”, besluit hij.