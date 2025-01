🎥 Een fragiel Belgisch talent: Mika Godts na amper 10 minuten geblesseerd van het veld, coach komt snel met belangrijke update

Mika Godts heeft zich opnieuw geblesseerd bij Ajax. Na slechts 12 minuten spelen moest hij al worden vervangen.

Als man in vorm bij Ajax sinds het begin van het seizoen, werd de 19-jarige Leuvenaar al een aantal keer opgeroepen bij de Jonge Duivels. Maar iedere keer moest hij afzeggen vanwege een blessure.

Mika Godts, een fragiel talent

Met een blessure aan de hamstrings had hij drie weken competitie gemist. De hervatting van de Nederlandse competitie markeerde zijn terugkeer in de basisopstelling van Francesco Farioli.

En goed nieuws voor de coach van Ajax: Godts is een constante dreiging aan de linkerkant, een zeer dun bezet gebied van de kern. Donderdag stond hij dan ook in de basis in de Europa League tegen Galatasaray van Dries Mertens, de andere Leuvenaar.

Maar de wedstrijd eindigde snel voor Godts: na enkele minuten spelen ging hij zitten en greep hij naar zijn hamstring. Nader onderzoek zal de ernst van de schade moeten bepalen, maar het lijkt waarschijnlijk dat de sneltrein niet beschikbaar zal zijn voor de topper van dit weekend tegen Feyenoord.

Toch kwam zijn coach al met geruststellende woorden na afloop. Hij zei dat het er niet te erg uitziet, en dat Godts zelf zei dat het eerder om een 'ongemak' ging.