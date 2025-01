OFFICIEEL: Promotiekandidaat van de CPL versterkt zich met Marokkaans jeugdintertanional

Aïman Maurer is de nieuwe aanwinst van RWDM. Hij komt over van Clermont.

De Franse voetbalfabriek blijft actief bij RWDM, zelfs na de recente versterkingen. Deze keer is het Aïman Maurer die vanuit Frankrijk aankomt bij het Machtensstadion.

Hij heeft een contract getekend tot 2027, rechtstreeks afkomstig van Clermont. De aanvallende middenvelder vertegenwoordigt de Marokkaanse beloften.

Meer speeltijd bij RWDM?

Dit seizoen heeft hij slechts één wedstrijd gespeeld in de Ligue 2, dus was hij op zoek naar een uitweg, na eerder te zijn uitgeleend aan Dunkerque in de tweede helft van vorig seizoen.

Aïman Maurer heeft drie jaar doorgebracht in de jeugdopleiding van PSG, voordat hij zijn opleiding voortzette bij Red Star, Boulogne-Billancourt en Clermont.

"Zijn creatieve speelstijl en zijn toewijding op het veld passen perfect bij de geest van RWDM", schrijft de club in haar verklaring. Hij komt niet helemaal zonder ritme aan, want hij heeft ook enkele wedstrijden gespeeld met het reserveteam van Clermont in Nationale 3.