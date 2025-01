Veel kansen om te grijpen: een elftal van spelers wiens contract binnenkort afloopt, die de transfermarkt nog op zijn kop kunnen zetten

Spelers met nog zes maanden contract worden goed in de gaten gehouden op de wintermercato. Een korte blik op de koopjes in onze competitie.

Spelers waarvan hun contract binnen 6 maanden afloopt zijn hot op de transfermarkt. Het doel is om ze voor een lagere prijs aan te trekken, en zelfs soms al gratis, voordat iedereen zich ermee gaat bemoeien in de komende maanden.

Denk bijvoorbeeld aan Arnaud Bodart, die uiteindelijk transfervrij naar Metz vertrok, net als het vertrek van Yannick Thoelen naar Antwerp. Anderen zoals Francis Amuzu blijven echter de biedingen opdrijven (wel niet tot erg hoge bedragen...) We presenteren de beste koopjes in onze competitie in een elftal.

Doelman

In doel wijzen we richting Matthieu Epolo. De Standard-doelman zit pas aan zijn eerste volledige seizoen in het eerste elftal maar kan al vertrekken. Let wel, de club heeft een optie voor nog twee extra seizoenen.

Verdediging

In de verdediging is de situatie van Jordan Torunarigha vrij ingewikkeld. De speler van KAA Gent is van waarde voor de club en de competitie, de Buffalo's willen koste wat het kost voorkomen dat hij gratis vertrekt en hebben hem een contractverlenging aangeboden, maar het dossier zit in een impasse.

In het centrum naast hem staat Christian Burgess. Zal de Engelse verdediger een einde maken aan een vijfjarig avontuur in het Dudenpark? Ondanks zijn 33 jaar kan hij nog steeds van dienst zijn voor veel clubs op het hoogste niveau.

Ook op de flanken zijn er voldoende opties. Aan de linkerkant is Daam Foulon al maandenlang een van de beste spelers bij KV Mechelen en zal logischerwijs veel interesse wekken. Aan de rechterkant moet de situatie van Jelle Bataille in de gaten worden gehouden, die al aan zijn vierde seizoen bij Antwerp bezig is en voor een nieuw avontuur kan kiezen, ook al heeft de club een optie op nog een extra jaar.

Middenveld

Op het middenveld is Patrik Hrosovsky de veilige keuze in een vrij aanvallend trio. Sinds 2019 bij Genk, is de 32-jarige Slovaak nog steeds in topvorm (6 doelpunten dit seizoen) maar zal op den duur last hebben van de opkomst van de jonge Konstantinos Karetsas.

Aan zijn zijde, twee vleugelspelers, te beginnen met Loïc Lapoussin, van grote waarde op het veld maar bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan professionaliteit. Het is onwaarschijnlijk dat Union de optie voor nog een extra seizoen zal activeren, Antwerp probeert hem al enkele dagen naar de Bosuil te halen, maar STVV lijkt hem uiteindelijk te gaan contracteren. Een andere speler die aan het einde van een cyclus lijkt te zijn gekomen: Matisse Samoise. De rechtermiddenvelder was een vaste kracht in het team onder Hein Vanhaezebrouck, maar is dit seizoen slechts in zes competitiewedstrijden gestart.

Aanval

Voorin is het dossier Francis Amuzu de afgelopen uren uitvoerig besproken. Hij zou naar Napoli of Gremio kunnen trekken. Aan de andere kant beleeft Gyrano Kerk de beste maanden van zijn tijd bij Antwerp. De winger is in topvorm, het zal interessant zijn om zijn situatie te volgen. Last but not least, een aanvaller...die net is aangekomen, of eerder teruggekeerd: Didier Lamkel Zé heeft slechts voor zes maanden getekend bij STVV, in de hoop bij te dragen aan het behoud van de club in 1A.

Opstelling: Epolo - Foulon, Torunarigha, Burgess, Bataille - Hrosovsky, Lapoussin, Samoise - Amuzu, Lamkel Zé, Kerk).