Hoop bijzonder groot voor wereldvedette: "Roberto Martinez koestert oude vedetten"

Cristiano Ronaldo liet deze week weten dat hij de meest complete voetballer aller tijden is. Voetbalcommentator Stef Wijnants kan dat alleen maar beamen.

Stef Wijnants is een grote bewonderaar van Cristiano Ronaldo. De uitspraken van de Portugees, dat er geen betere voetballer is dan hemzelf, vindt hij knap.

“Hij laat natuurlijk niemand onberoerd: iedereen heeft een mening over hem”, vertelt hij bij Sporza. “Je bent voor of tegen. Dat heb je toch veel minder bij Lionel Messi en al zeker niet bij pakweg Zinédine Zidane, Johan Cruijff of Pelé. Die mannen polariseerden veel minder.”

Ronaldo is ook commercieel heel interessant. “Messi heb ik altijd een alien gevonden in het voetbal. Zijn klasse is bijna niet meer menselijk. Maar er is ook een leven naast het voetbal. Dat van Messi wordt altijd wat ervaren als grijs, Ronaldo heeft alles wat een mens kan overkomen. Hij is wereldwijd bekend.”

Ronaldo is een ijdel beest en een voetballer die zuiver werkt aan zijn statistieken, maar ook zijn ambitie en professionaliteit is volgens Wijnants heel erg groot.

“Hij leeft nog steeds op dezelfde manier: een streng dieet, dutjes, het monitoren van je lichaam. Je vraagt je soms af: heeft hij wel fun gehad in zijn leven? Wij kunnen dat, als bourgondiërs, allemaal moeilijk begrijpen dat je dagelijks zo hard bent voor jezelf.”

Stoppen staat op dit moment nog altijd niet in zijn woordenboek. “Hij wordt nu af en toe vervangen, wat toch iets nieuws is. Maar Portugees bondscoach Roberto Martinez koestert oude vedetten. Hij zal er dus nog wel bij zijn op de Wereldbeker van 2026.”