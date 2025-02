"Dit is onbegrijpelijk": Standard-fans woedend na opvallend besluit van Club Brugge uit vrees voor "heftige reacties"

De supporters van Standard hadden een tifo tegen racisme gepland voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Dit werd geweigerd door Club Brugge.

Zondag zal Standard in de vroege namiddag naar Club Brugge reizen. De heenwedstrijd had heel wat stof doen opwaaien vanwege Kühnen-groet, een alternatief voor de nazigroet, die gebracht werd door enkele Club-supporters op Sclessin.

Om hun boodschap tegen racisme kracht bij te zetten hadden fans van Standard die naar Brugge reizen een tifo gepland. Maar de Ultras Infernos en hun tegenhangers van PHK melden nu dat dit is geweigerd.



"Nog een typisch Belgisch verhaal... We worden geconfronteerd met een weigering met betrekking tot ons verzoek om zondag bij onze verplaatsing naar Brugse grond een tifo op te zetten. Inderdaad, de veiligheidsdienst van Club Brugge heeft ons gewaarschuwd voor hun weigering om een boodschap tegen racisme in het bezoekersvak te plaatsen met als argument dat dit heftige reacties van hun eigen supporters zou kunnen veroorzaken", schrijven ze.

De Ultras Infernos laten het hier niet bij

"Dit is onbegrijpelijk! In een tijd waarin de UEFA, de Pro League en de clubs zelf boodschappen van openheid verspreiden en acties tegen racisme organiseren, wordt onze tifo geweigerd door een clubleiding die weigert haar verantwoordelijkheid te nemen om een bepaald deel van haar supporters niet te schofferen", staat er in de verklaring.

De Ultras Infernos en PHK laten het er niet bij zitten: "Met deze verklaring willen we een boodschap sturen naar de Brugse leiders: we zullen komen met onze tifo en vragen hen om hun standpunt te herzien. We zullen het stadion niet betreden zonder onze complete animatie. We roepen daarom alle Standard-supporters op die naar Brugge reizen om onze actie te volgen."

Na de wedstrijd tegen Genk is dit de tweede keer op een week tijd dat de Luikse sfeergroepen een tifo geweigerd zien worden. Dit keer lijken ze vastberaden om hun zin te krijgen.