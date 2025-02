🎥 Wauw! Dit zijn we niet gewend van Cristiano Ronaldo, zeker niet op dit moment

Cristiano Ronaldo heeft zich van zijn beste kant laten zien tijdens een competitiewedstrijd van Al-Nassr tegen Al-Wehda met een actie die je niet meteen van de eergierige Portugees verwacht.

De Portugese ster, die al maanden jacht maakt op zijn duizendste officiële doelpunt, kreeg de kans om zijn 926ste doelpunt te maken via een strafschop. Toch gaf hij het buitenkansje weg aan zijn teamgenoot Sadio Mané.

Ronaldo, die zich langzaam naar het magische getal van 1000 goals beweegt, liet in de extra tijd van de wedstrijd zien dat hij niet alleen gefocust is op zijn persoonlijke record. In plaats van zelf achter de strafschop te gaan staan, gaf hij de bal door aan Mané, die al negen wedstrijden droog stond zonder doelpunt.

De nobele geste van Ronaldo kwam Mané goed uit. De voormalige ster van Liverpool en Bayern München had dringend een doelpunt nodig om zijn zelfvertrouwen een boost te geven. Mané faalde niet en schoot de bal feilloos binnen, waarmee hij de wedstrijd besliste voor Al-Nassr met een 0-2 overwinning.

De actie van Ronaldo was een mooi gebaar van leiderschap en teamgeest. De kapitein denkt ook aan de ploeggeest. Het was een moment dat niet alleen het team, maar ook de supporters van Al-Nassr waardeerden.

Het gebaar toont aan dat Ronaldo meer is dan alleen een doelpuntenmachine; hij is ook een mentor voor zijn teamgenoten.