Ondanks interesse van topclubs blijft jonge aanvoerder bij KV Mechelen

Noah Makanza heeft vandaag zijn eerste profcontract getekend bij KV Mechelen. Het 20-jarige talent tekende voor twee jaar met een optie voor een extra seizoen.

Makanza is sinds 2017 bij de club. Hij is momenteel de aanvoerder van Jong KV, dat zaterdag strijdt om de periodetitel in de tweede afdeling.

Makanza begon zijn carrière in de jeugdacademie van KV Mechelen en werkte zich op tot aanvoerder van Jong KV. Sportief directeur Tim Matthys is blij dat Makanza zijn eerste profcontract heeft getekend en ziet veel potentieel in de jonge speler.

Matthys gelooft dat de jonge middenvelder het in zich heeft om door te groeien naar het eerste elftal. "Met de juiste begeleiding kan Noah zich verder ontwikkelen", zegt Matthys op de clubwebsite.

“Als kapitein bij Jong KV bewijst hij zich wekelijks op het veld. Nu is het tijd voor het echte werk. Noah heeft absoluut het potentieel om door te groeien naar ons eerste elftal", besluit Matthys.

Makanza werd gelinkt aan enkele andere Belgische topclubs, maar hij kiest ervoor om bij KV Mechelen te blijven. Makanza kan een belangrijke rol spelen in de toekomst van de club.