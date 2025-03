Supporters KV Mechelen hebben dubbel gevoel bij ontslag Besnik Hasi: "Eén van de beste trainers van de laatste jaren, maar..."

Het huwelijk tussen KV Mechelen en Besnik Hasi zit er op. De mindere resultaten en de sfeer binnen de spelersgroep waren de doodsteek van de samenwerking. Voor de supporters van Malinwa kwam het ontslag niet als een verrassing.

Het zag er allemaal nog rooskleurig uit voor KV Mechelen eind november. Het stapelde sterke prestaties op en deed bovenaan mee voor een plekje bij de eerste zes.

Maar daarna kelderden de prestaties en kon Mechelen 11 wedstrijden op rij niet meer winnen. Het duurde tot 16 februari voor ze nog eens drie punten pakten, op het veld van Union.

Weg sfeer

Het begon warm te worden onder de voeten van Hasi, en uiteindelijk heeft de club dus beslist om de trainer op straat te zetten. Rudi Van Espen, voorzitter van supportersclub De Oude Post, reageerde op het ontslag: "Dit zag iedereen van ver komen."

"Ik vind hem een heel goede trainer, de beste van de laatste jaren zelfs. Maar hij had de spelersgroep niet meer in de hand. De sfeer onder de spelers was verdwenen", aldus Van Espen. "Hij heeft ook heel wat pech gehad met blessures dit seizoen."

Dat Hasi zo heftig reageerde richting zowel spelers als fans, verbaasde de voorzitter van De Oude Post niet: "Ik begrijp dat Hasi zo reageert, dat is frustratie hé. Hij is ook lang niet de enige dat zo een stoten uithaalt, Aad De Mos was niet zachter dan Hasi hoor."

Degradatie

KV Mechelen staat 10de in de stand, op één punt van een plekje in de Relegation Playoffs. In zijn laatste twee wedstrijden moet Malinwa nog tegen Charleroi en Dender spelen om dat plekje bij de laatste vier te ontwijken.

Van Espen heeft er alvast vertrouwen in: "Charleroi heeft nog een waterkansje op Play -Off 1 en de match tegen Dender zal wellicht eentje om niet aan te kijken zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons zullen kunnen verzekeren van het behoud."

"Fred Vanderbiest heeft nu overgenomen, en ik ga ervan uit dat hij de komende weken zal trainen op karakter en dat die aanpak de resultaten over de streep zal trekken. Ik heb vertrouwen genoeg in Vanderbiest en van mij mag hij dit seizoen aanblijven", vertelt Van Espen.

De Roeck of Vrancken

Wie er de nieuwe T1 van Mechelen zal worden, heeft Van Espen nog geen idee over: "Het hangt af van wat de financiële stand van zaken is. Dat weet het bestuur beter dan wij. Ik weet dat namen als Vrancken en De Roeck vrij zijn, dan heb ik het liefst die laatste. Die kon al eens naar Mechelen komen, maar koos dan voor Antwerp", blikt hij nog vooruit.