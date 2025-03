Manchester United lost plannen voor "beste voetbalstadion ter wereld"

Het draait op sportief vlak vierkant bij Manchester United. Toch houdt dat eigenaar Jim Ratcliffe niet tegen om zijn brandende ambitie door te voeren. Dinsdagmiddag onthulde United de plannen voor zijn nieuwe stadion, dat een capaciteit van maar liefst honderdduizend toeschouwers zal hebben.

8,66 miljard

het huidige stadion van United, Old Trafford, is met zijn 47.000 plaatsjes het grootste stadion van Engeland. Toch is het bouwwerk heel verouderd. "Ons huidige stadion heeft ons gedurende 115 jaar fantastisch gediend, maar intussen kan het niet meer aanzien worden als een van de beste sportarena’s ter wereld", vertelde Ratcliffe bij architectenbureau Foster+Partners.

De nieuwe voetbaltempel zou naast het huidige stadion moeten komen en zal volgens Ratcliffe de buurt moeten opwaarderen. "Het nieuwe stadion kan een sociaal-economische katalysator worden voor de hele buurt", aldus Ratcliffe.

Volgens United zou het nieuwe stadion ook goed bijdragen aan de Engelse economie. Het zou jaarles zo'n 8,66 miljard euro opleveren, er zouden 17.000 woongelegenheden bijkomen en het zou meer dan 92.000 jobs creëren.