Wie gaat en wie blijft van het huurlingenlegioen van Standard? De Rouches hebben nog enkele maanden om te beslissen

2456

Een derde van de spelerskern van Standard is ingeleend door de Rouches. Hierdoor heerst er heel wat onzekerheid bij zowel fans als staf over wie we volgend jaar allemaal nog op Sclessin aan het werk zien. Over sommige spelers zijn we wel al zeker over hun toekomst.

Negen van de 27, het is opvallend hoeveel spelers in de kern van Standard geen eigendom zijn van de Luikenaren. Geen gezond transferbeleid, aangezien er deze zomer weer helemaal opnieuw begonnen moet worden. Standard blijft nog steeds te koop staan. Ondertussen hebben de Amerikaanse eigenaars de vraagprijs opgekrikt naar 50 miljoen, om potentiële kopers af te schrikken. Daarbovenop zal ook nog flink wat geld moeten komen, mits het die huurlingen wil vastleggen. Union-duo Wie al zeker niet in Luik zal blijven na dit seizoen, zijn Bazunu, Szalai en Hountondji. Hun huurovereenkomst bevat geen aankoopoptie en zij zullen naar hun respectievelijke clubs terugkeren aan het einde van dit seizoen, dat vertelt Le Soir. Over de andere zes zal Standard wel moeten nadenken of ze hen al dan niet overnemen. De eerste twee waarvoor dit moet gebeuren, zijn Eckert Ayensa en Lazare Amani van Union. Er moet een beslissing uit Luik komen op uiterlijk 31 maart of ze het duo al dan niet overnemen. Dat Standard hen zou overnemen, lijkt niet onrealistisch. Ayensa kost slechts een miljoen, terwijl ze voor Lazare rond de twee miljoen zouden moeten neertellen. Enkele maanden Sotitis Alexandropoulos daarentegen zal hoogstwaarschijnlijk te duur zijn voor de Rouches, met een prijskaartje van drie miljoen. Ook Marko Bulat keert wellicht terug naar zijn club. De Kroaat wilde afgelopen winter al terug naar Dinamo Zagreb keren en Standard zal zijn optie van 3,5 miljoen wellicht niet lichten. Als het van de fans afhangt, zien we Ilay Camara en Andi Zeqiri volgend seizoen ook weer aan het werk in Luik. De Senegalees zou rond de twee miljoen kosten, een prijs die het bestuur van Standard wel zou willen betalen. Ze hebben tot 30 april om over de toekomst van de linksbuiten te beslissen. Ook voor de Zwitser lijkt het Luikse avontuur nog niet voorbij. De topschutter zou zo'n 2,8 miljoen euro kosten en Standard heeft tot 15 juni om te beslissen of het dat geld neerlegt. Ze hebben in Luik dus nog enkele maanden om de club te verkopen en de geldkraan opnieuw te doen lopen.