Enzo Scifo heeft heel uitgesproken mening over de zaak rond Thibaut Courtois

Thibaut Courtois zal vanaf maandag weer deel uitmaken van de kern van de Rode Duivels. Enzo Scifo is er blij mee, maar verwacht dat hij snel duidelijkheid schept over de situatie.

Thibaut Courtois zal serieus in de gaten worden gehouden bij de Rode Duivels. Zijn gedrag zal worden bekeken, zowel intern als wat betreft zijn eerste media-optredens, die enkele zaken zouden moeten verduidelijken. Ook al zullen we waarschijnlijk nooit het laatste woord krijgen over Domenico Tedesco.

"Wanneer je in de selectie zit, moet je deze instelling respecteren. Een leider, een trainer, een speler, wie dan ook kan op een gegeven moment fouten maken. Maar als je Thibaut Courtois bent, kunnen we niet zonder jou, tenzij er sprake is van ernstig wangedrag. Hij eiste de aanvoerdersband op, dat was niet de juiste manier, maar we hadden de situatie destijds beter kunnen aanpakken", legt Enzo Scifo uit bij Le Soir.

Voor Scifo is de terugkeer van Courtois een zegen: "Ik bekijk het als de ex-speler die ik ben. Als hij terugkomt, ben ik de gelukkigste mens ter wereld. Anders ontbreekt het ons aan ambitie. Wil je prijzen winnen? Dan moet hij zo snel mogelijk terugkeren. Het zal geen probleem zijn om dat in goede banen te leiden."

De status van Thibaut Courtois is niet te vergelijken met die van andere spelers: "Het is een doelman die je een WK of beslissende wedstrijden kan laten winnen", gaat Scifo verder.

Hij verwacht echter wel dat de doelman van Real Madrid zijn excuses zal aanbieden: "Persoonlijk zou ik dingen openlijk bespreken voor het team en vooral tegen Courtois zeggen dat hij zich niet meer kan veroorloven wat hij heeft gedaan. En ik denk dat hij het ook nooit meer zal doen."