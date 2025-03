Thriller in Madrid: Barcelona grijpt de leiding na knotsgekke comeback tegen Atletico

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In een wedstrijd vol wendingen heeft FC Barcelona op het veld van Atlético Madrid gewonnen na een onwaarschijnlijke comeback in de tweede helft. Het werd uiteindelijk 2-4.

In een intense wedstrijd hebben FC Barcelona en Atlético Madrid een memorabele show gegeven aan de supporters. In een cruciaal duel voor de titelrace in het Metropolitano-stadion vochten de twee teams een heftige strijd uit, gekenmerkt door de spectaculaire comeback van Barça.

FC Barcelona begon de wedstrijd vastberaden en kwam dicht bij de openingstreffer na een goed uitgevoerde collectieve actie, afgerond met een schot van Lamine Yamal dat niet binnenging. Net voor de rust lanceerde Antoine Griezmann een snelle aanval en combineerde hij met Giuliano Simeone, die Julian Alvarez bediende voor de 1-0.

Na de rust profiteerde Atlético van een goed uitgevoerde tegenaanval om de slecht gepositioneerde Catalaanse verdediging te verrassen, waardoor Alexander Sorloth de score verdubbelde in de 70e minuut.

De bal was nog maar net weer in het spel, en Robert Lewandowski plaatste al een onhoudbaar schot tegen de netten. Met het momentum bleef Barça aanvallen en wist het gelijk te maken dankzij een nauwkeurige voorzet van Raphinha, die werd binnengekopt door Ferran Torres (2-2, 78e).

De laatste minuten beloofden spannend te worden, waarbij elk team op zoek was naar het beslissende doelpunt zonder te veel risico's te nemen. In blessuretijd waagde Yamal een poging met een licht afgeweken schot dat doelman Jan Oblak in de verkeerde hoek zette: 2-3.

Ferran Torres maakte er uiteindelijk zelfs nog 2-4 van. Dankzij deze kostbare overwinning neemt FC Barcelona de leiding in het kampioenschap, met evenveel punten als Real Madrid, maar met een wedstrijd minder gespeeld.