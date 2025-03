Cercle Brugge heeft oude bekende op het oog als vervanger van ontslagen Feldhofer en die zou vandaag al aangekondigd worden

Het was een complete verrassing toen Cercle Brugge aankondigde dat het zijn coach had ontslagen. Ondanks het feit dat Ferdinand Feldhofer de degradatie niet kon vermijden, waren de prestaties van De Vereniging niet bepaald slecht.

Slechts 97 dagen mocht de Oostenrijker post vatten op de bank bij Cercle. Hij coachte er 19 wedstrijden, waarvan hij er slechts vijf verloor, niet slecht voor een ploeg die strijdt tegen degradatie.

Toch bleek het niet voldoende voor De Vereniging en werd hij aan de deur. Wellicht wil groen-zwart ervoor zorgen dat er een shockeffect heerst binnen de ploeg en dat ze zich zo kunnen verzekeren van het behoud.

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri heeft Cercle Brugge in Besnik Hasi al een vervanger voor Feldhofer op het oog. Volgens hem zou de overstap vandaag al bevestigd worden.

🟢⚫️ Infos #CercleBrugge :

🇧🇪 Besnik Hasi now leading the race to be Groen&Zwart next head coach as the ex-#KVM’s expected to complete his move today with the #JPL club. #mercato pic.twitter.com/LIkkmV9u24