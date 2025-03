Coach van Marokko weet nu al wie de volgende met dubbele nationaliteit wordt die Duivels links laat liggen: "Zo werkt het niet"

Het onderwerp van spelers met dubbele nationaliteit heeft de afgelopen maanden veel aandacht gekregen in de media, en het lijkt niet snel te stoppen, gezien het aantal talenten dat de keuze heeft om België te verlaten voor een andere nationale ploeg.

Voor spelers als Konstantinos Kartesas, Chemsdine Talbi en Ilay Camara lijkt de Belgische voetbalbond minder actief te zijn geweest dan andere betrokken landen. Vincent Mannaert heeft al enkele initiatieven genomen, maar was vaak te laat om in sommige dossiers invloed uit te oefenen.

Mo Ouahbi, de coach van de Marokkaanse U20, legt uit aan de RTBF dat het cruciaal is om tijdig contact op te nemen met jonge spelers: "De Marokkaanse federatie werkt met lijsten van spelers met dubbele nationaliteit. Al deze spelers worden gemeld door onze scouts, en als het rapport positief is, nemen we contact op om te zien of de speler al een keuze heeft gemaakt. Het is geen agressieve benadering. We doen geen aanbiedingen. Geen geld, niets."

Berichtjes naar Talbi

"Wat ik wel doe, is naar de speler en zijn familie gaan en ze een sportief voorstel doen, zowel op korte, middellange als lange termijn. Dat is gemakkelijker omdat Marokko momenteel de kans biedt om deel te nemen aan het Afrikaans kampioenschap voor U20 en de Wereldbeker 2034."

Chemsdine Talbi kon niet ontsnappen aan de scouts van Marokko: "We hebben hem niets beloofd, maar we hebben hem gesteund toen hij geblesseerd was. Ik, maar ook de coach van de U23 destijds, hebben hem aangemoedigd. Dit gebeurde terwijl Talbi op dat moment niet in aanmerking kwam voor die categorie."

"Die kleine berichtjes maakten het verschil. Hij was teleurgesteld over wat de Belgische bond destijds niet deed. Er wordt veel gesproken over wat Marokko doet, maar misschien niet genoeg over wat België niet doet."

Nu ook Maamar

Dit is geen geïsoleerd geval, benadrukt Ouahbi: "Neem bijvoorbeeld Ali Maamar van Anderlecht. Ik heb hem al 2,5 jaar onder mijn hoede, en hij is nog nooit opgeroepen voor de Belgische jeugdelftallen. Ik geloofde vanaf het begin in hem. Nu gaat België alles doen om hem bij de U21 te krijgen, maar zo werkt het niet."